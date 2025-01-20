學測英文考生偷拍答題卷發上網嚴重違規 最重將取消考試資格

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（中央社記者許秩維台北20日電）昨天有學測考生拍攝已作答的答題卷並發布於網路社群，大考中心今天表示，該考生嚴重違反多項試場規則，將提請考試委員會審議，最重將取消考試資格，等於沒參加過學測。

114學年度學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，學測今天第3天第2節考社會科，應到人數9萬8010人，4183人缺考，缺考率4.27%。大學入學考試中心也於社會科考完後說明試務狀況。

大考中心主任張新仁提到，根據目前違規統計，今天第1節考數B時，未帶有效證件且未於規定時間內送達的有36件，手機未完全關機的有11件，應試時飲水或飲食的有4件；社會科考試時有7名突發傷病考生，啟用5間備用試場。

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另外，張新仁表示，昨天大考中心發現有自稱在桃園高中應試的考生拍攝已作答的答題卷，並發布於網路社群，經大考中心主動查證，已掌握考生身分，並確認發布的答題卷是學測英文科，為了讓考生安心應考，等今天考完才說明此事。

張新仁指出，大考中心今天一早已周知各考分區，請監試人員嚴加監考，並呼籲參與大考中心舉辦考試的考生不要以身試法；由於該考生已嚴重違反多項試場規則，大考中心將提請考試委員會審議，最重將取消考試資格，等於沒參加過學測。（編輯：張雅淨）1140120