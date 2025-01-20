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學測社會科難易度適中 考生：不需硬背答案在題目中

2025/1/20 15:45（1/20 16:07 更新）
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114學年度學科能力測驗20日下午考完，考生陸續步出考場、拍照留念，期盼能取得理想成績。中央社記者徐肇昌攝 114年1月20日
114學年度學科能力測驗20日下午考完，考生陸續步出考場、拍照留念，期盼能取得理想成績。中央社記者徐肇昌攝 114年1月20日
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）114年學測今天進入第3天考試，最後一科考社會，台中考生表示，這次難易適中，部分題目看完敘述就可從線索中找到答案，沒有刁鑽題型，不需要死記硬背，只要理解就能答題。

114學年度學科能力測驗今天進入第3天，下午最後一科考社會科，考試時間還未結束，就有考生陸續步出考場，3天考試終於結束，許多考生三三兩兩輕鬆走出考場，相約等一下聚會慶祝。

王姓考生表示，這次社會科試題難易適中，寫起來很平順，題目跟歷屆差不多，從題目敘述中就有線索可以找到答案，強調邏輯推理，即使沒有死記硬背也可以拿分，這次的時事題也不多，只有提到美蘇冷戰、敘利亞內戰等。

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游姓考生表示，背誦題已經減少很多，對死記硬背的學生較沒有優勢，其中也有不少跨地理、歷史及公民的題目，考驗學生的統整能力。

劉姓考生說，有多題不靠背誦，要用背景知識來判斷，從自己所讀的結合題目中的線索去答題，如果沒有自己的知識基礎，可能會被選項誤導而答錯。（編輯：陳清芳）1140120

#台中市
#學測
#敘利亞內戰
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