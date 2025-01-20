學測社會科難易度適中 考生：不需硬背答案在題目中
2025/1/20 15:45（1/20 16:07 更新）
（中央社記者郝雪卿台中20日電）114年學測今天進入第3天考試，最後一科考社會，台中考生表示，這次難易適中，部分題目看完敘述就可從線索中找到答案，沒有刁鑽題型，不需要死記硬背，只要理解就能答題。
114學年度學科能力測驗今天進入第3天，下午最後一科考社會科，考試時間還未結束，就有考生陸續步出考場，3天考試終於結束，許多考生三三兩兩輕鬆走出考場，相約等一下聚會慶祝。
王姓考生表示，這次社會科試題難易適中，寫起來很平順，題目跟歷屆差不多，從題目敘述中就有線索可以找到答案，強調邏輯推理，即使沒有死記硬背也可以拿分，這次的時事題也不多，只有提到美蘇冷戰、敘利亞內戰等。
透過 Google News追蹤中央社
游姓考生表示，背誦題已經減少很多，對死記硬背的學生較沒有優勢，其中也有不少跨地理、歷史及公民的題目，考驗學生的統整能力。
劉姓考生說，有多題不靠背誦，要用背景知識來判斷，從自己所讀的結合題目中的線索去答題，如果沒有自己的知識基礎，可能會被選項誤導而答錯。（編輯：陳清芳）1140120
延伸閱讀學測114年各科試題解答一覽學測數學B燈泡規律題最難 解題師：勇敢用窮舉法學測數學B中間偏易 考生：閱讀題較少觀念運用多學測英文作文考颱風假疑與補習班相似 大考中心：生活題材難免雷同學測自然科試題誤植日本311地震年分 大考中心交專家審查學測國文用MBTI人格論孔孟 15篇推薦古文出題多
- 2025/01/20 16:48
- 2025/01/20 16:04
- 學測社會科難易度適中 考生：不需硬背答案在題目中2025/01/20 15:45
- 2025/01/20 14:51
- 2025/01/20 13:25
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
學測2/25公布成績、各科5標 申請入學3月開跑