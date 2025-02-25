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學測成績查詢看這裡 114年各科5標、級分對照表一覽
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學測成績查詢看這裡 114年各科5標、級分對照表一覽

2025/2/25 08:20（2/25 09:07 更新）
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114學年學科能力測驗成績25日公布，上午9時起開放考生網路查詢成績。圖為考生考前把握時間複習考科。（中央社檔案照片）
114學年學科能力測驗成績25日公布，上午9時起開放考生網路查詢成績。圖為考生考前把握時間複習考科。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北25日電）114學年學科能力測驗成績今天公布，上午9時起開放考生網路查詢成績，大考中心也會公布各科級分人數百分比累計表和各科5標成績標準。

大學入學考試中心新聞稿指出，114學年學科能力測驗已1月18日至20日舉行完畢，約12.1萬人報考，2月25日公布學測成績，2月26日寄發考生成績通知單。

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今天上午9時起，考生可至大考中心網站查看成績，報名資料「聯絡電話」有填寫行動電話號碼者，將收到大考中心發送簡訊通知成績；學測成績以60級分制表示的成績查詢服務，將於4月8日開放查詢。

考生如欲申請成績複查，於2月26日上午9時至3月4日下午5時期間，至大考中心網站登錄申請複查相關資料，複查成績限用網路申請，並於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理，成績複查結果通知書將於3月11日寄發。（編輯：陳政偉）1140225

#大考中心
#學測
#學科能力測驗
（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
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