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香港中文大學來台招生 3/2舉行入學面試

2025/2/20 18:34
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（中央社記者許秩維台北20日電）114學年學科能力測驗成績將於2月25日公布，香港中文大學將於3月2日在台北舉辦招生說明會，向台灣高中生介紹本科課程，並舉行入學面試。

香港中文大學今天發布新聞稿指出，香港中文大學創立於1963年，是一所綜合研究型大學，在QS世界大學排名中名列第36名，在最新的泰晤士高等教育世界大學排名則位列全球44名；學校設有文學、商學、教育、工程、法律、醫學、理學、社會科學等8個學院，近年還推出雙學位及雙主修課程，提供近80項本科主修選擇。

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114學年學測成績將於2月25日公布，港中大提到，將於3月2日上午10時在台北喜來登大飯店舉行招生說明會，向台灣高中生介紹本科課程，並舉行入學面試，有興趣的學生可上香港中文大學網站報名。

港中大表示，學校文化多元，現有2萬多名本科和研究生，其中約5000人來自50多個不同國家和地區，入學台生均可選擇校園住宿，學校現有9所書院，為學生提供全面的關顧服務，本科招生計畫已開始受理報名，歡迎台灣學生以學測成績報名。（編輯：李亨山）1140220

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