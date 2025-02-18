學測考生作答寫全台鐵路車站、詩詞 被扣1級分

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（中央社記者許秩維台北18日電）大考中心考試委員會今天審議114學年學測違規，有考生在答題卷畫漫畫角色史奴比、寫詩詞，還有疑似鐵道迷的考生寫出全台鐵路的各車站，都被扣減該節1級分。

大學入學考試中心今天召開考試委員會會議，審議114學年學科能力測驗違規事宜，114學年學測有12萬1181人報考，包含中國大陸東莞和華東考場共626名考生；另有1名考生申請安排於醫院應試，經審查同意後，由新竹考區的陽明交通大學辦理。

違規方面，根據大考中心資料顯示，經考區提報違反試場規則的有661件，以未攜帶有效證件263件最多（39.79%），其次是應試時手機未完全關機、攜帶不可攜帶入座的物品、攜帶入場的物品發出聲響等共209件（31.62%）。

經大考中心考試服務處提報的違規有1393件，未於「確認後考生簽名」欄位簽名的有1386件，污損定位點導致判讀受影響的有7件。

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另外，閱卷組提報的違規有529件，以在作答區書寫與答案無關的文字或符號最多，有518件，今年有考生在答題卷畫史奴比、軍人等圖案，還有考生寫詩詞，最特別的還有1名考生疑似是鐵道迷，寫出全台鐵路的各車站。

大學入學考試中心主任張新仁表示，在作答區書寫與答案無關的文字或符號的考生，除了該題沒有分數外，還會額外被扣減該節1級分，提醒考生作答時不要書寫與答案無關的文字或符號。（編輯：陳政偉）1140218

大考中心考試委員會審議114學年學測違規，有考生在答題卷寫詩詞，因在作答區書寫與答案無關的文字或符號，被扣該節1級分。中央社記者許秩維攝 114年2月18日