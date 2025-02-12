大考中心：誤植日本地震年不影響作答 不送分

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（中央社記者許秩維台北12日電）大考中心今天公告114學年學測各科答案確定版，並逐題回覆各界反映的46題疑義題，但並無送分，如自然科試題誤植日本311大地震年份，但不影響作答，故不送分。

大學入學考試中心1月18日至20日舉行114學年度學科能力測驗，各界如對試題或參考答案有疑義，須於1月23日前向大考中心反映，大考中心也邀集專家學者討論，並於今天針對各界反映意見逐題回覆。

根據大考中心資料顯示，114學年學測共收到46題、合計80件來函，但並沒有修改答案，因此也並無送分。

例如學測數學A考科第7題，大考中心接獲反映回函，認為此題有關數列的遞迴關係式非高中課綱所規範的型態；大考中心回覆，此題出自數學A測驗範圍10年級N-10-6數列、級數與遞迴關係，選項1、2為數列符號的解讀，選項3、5可利用國中所學等比數列的定義進行判斷，選項4為數學歸納法的應用，因此符合108課綱內容。

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學測自然科第15題考近百年全球前5大規模地震，其中日本311大地震發生年份應為2011年，試題圖片誤植為2010年。

大考中心回覆，該題在測驗考生能否判斷有關板塊邊界類型與大地震發位置的聯性，作答主要依據圖中呈現的震央位置，以及箭頭線段代表板塊間運動方向，雖誤植日本311地震的年份，但不影響作答，因此維持原參考答案，不影響計分；大考中心也將修正公告版試題，避免影響後續學生學習，日後也會加強檢視試題內容所附的圖表。（編輯：李亨山）1140212