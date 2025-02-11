學測作文考52赫茲鯨魚 考生分享新二代認同轉折

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（中央社記者許秩維台北11日電）114學年學測國寫以「52赫茲鯨魚」為題，要考生書寫自身故事。有考生分享曾因愛好刺繡而不被理解，直至找到同好；也有考生曾因新二代身分被歧視，後來找到認同感。

大學入學考試中心今天舉行114學年學科能力測驗國語文寫作能力測驗閱卷評分原則說明會，由成功大學中文系名譽教授陳昌明擔任閱卷召集人。

國寫第1大題以「擬社會互動」為主題，第1小題要考生說明粉絲與公眾人物的「擬社會互動」的特徵；第2小題要求考生闡述擬社會互動的正、負面影響。

陳昌明指出，第1小題問擬社會互動特徵，考生可從文本裡找到；至於第2小題考影響，例如粉絲把偶像當成唯一，偶像只把粉絲當成之一，彼此關係不對等，因此公眾人物常會左右受眾的看法或價值觀等，也有考生提到輝達執行長黃仁勳、在世界棒球12強棒球賽奪冠的台灣隊等，對自己帶來的正面影響。

第2大題提到「52赫茲鯨魚」的故事，要求考生以「關於52赫茲，我想說的是……」為題，作文1篇。

陳昌明提到，第2大題以美國海軍在1989年聽到的「52赫茲鯨魚」為引文，很多人被這個「世界上最孤獨鯨魚」的故事而深受感動，即使美國康乃爾大學的教授在2015年已提出52赫茲鯨魚並非其他鯨魚聽不到的觀點，但時至今日，仍有很多人以此主題持續創做文學作品、電影、記錄片等，就是因為其形象感動人心。

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根據目前閱卷結果，陳昌明表示，考生比想像中寫得很好，有考生分享自己的興趣有別於他人，例如國中時喜歡刺繡，被大家認為是怪胎 ，但到高中卻找到同好；也有考生分享自身缺點，因為講話慢，不易和同學溝通，但因為自己喜歡畫畫，改用文字表達，感受到生活有了一扇窗，就像鯨魚浮出水面呼吸到新鮮口氣。

陳昌明分享，還有考生分享生命故事，身為媽媽來自越南的新住民第二代，小時候常被歧視或排擠，因此不再對外透露新二代身分；到了中學時，因學校舉辦活動，他用越南語和東南亞的學生交流，讓同學非常敬佩，他也發覺到自己原來可以是孤獨且美麗的52赫茲鯨魚。（編輯：陳清芳）1140211