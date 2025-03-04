工程師代寫學習歷程 葉丙成：幫孩子作弊非教育

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北4日電）臉書粉絲專頁「工程師的存股致富之路」近日自爆，幫姪女代寫學習歷程，並稱是家庭資源優勢。教育部次長葉丙成回應：「幫孩子作弊，不是教育，而且對孩子的未來傷害極大。」

經常分享財經資訊的「工程師的存股致富之路」，近日發文透露姪女就讀國二，目標考上國立大學商學院。發文者直說「不演了」，打算直接幫姪女做完學習歷程所有文件和影片，確保每一份文風都一模一樣，並稱「這就是家庭資源的優勢。」

上述貼文在網路引發熱議，網友紛紛討論108課綱推動後，學習歷程檔案等制度，是否更突顯家庭社經地位、窮人是否更容易翻身，意見非常分歧。

教育部次長葉丙成昨天晚間在臉書發文指出，真正的教育，不是幫孩子弄到上名校，而是建立好的品格、人格、面對挑戰的韌性等這些成功人生最重要的特質。

葉丙成雖未點名「工程師的存股致富之路」，但他指出，學習歷程「作弊」不見得會成功，大學面試時一問三不知，教授三兩下就能問出來不是自己做的。一旦被抓包，就可能留下一輩子洗不掉的不良紀錄。

葉丙成說，即使僥倖過關，也會給予錯誤的價值觀，以為作弊可以被允許，有一天偷雞摸狗被發現，終會身敗名裂。同時，這也會養成孩子無法靠自己面對挑戰的依賴心理，以為什麼事都可以找別人代工，完全摧毀孩子面對挑戰的韌性跟解決問題的能力。

透過 Google News 追蹤中央社

葉丙成的發文在幾個小時內，迅速獲得700多次分享和100多則留言。中國國民黨籍立委葛如鈞今天出席「南北學生一起串連，檢討大學考招制度、消弭升學主義」記者會，致詞時也提到這則事件造成的影響。

葛如鈞一方面肯定葉丙成的發文，表達學習歷程不應「作弊」的立場。但他也提醒，教育部應盡力避免多元入學變成「多錢入學」，消弭以學業分數衡量學生表現的價值觀。他建議加強「數位平權」，提供足夠的AI工具，關注新的學習和評量方法，讓AI成為學生的學習助力。（編輯：李亨山）1140304