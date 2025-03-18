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四技二專技優保送入學放榜 錄取率90.48%

2025/3/18 10:28
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（中央社記者許秩維台北18日電）114學年四技二專技優保送入學今天放榜，20校共提供495個名額，252人上網登記志願並參加統一分發，最後分發錄取228人，分發錄取率90.48%，比113學年提升。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，114學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果公告於今天上午10時公告，開放考生上網查詢錄取結果。

114學年四技二專技優保送入學招生共20所科技校院、157個系科（組）或學程參與招生，提供495個名額，招生名額最多的前3類分別為機械、電子、商業；上網完成登記志願並參加統一分發的有252人，經分發錄取228人，分發錄取率90.48%，比113學年（88.24%）提升。

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技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，各錄取學校於學校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取生必須於3月26日下午5時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

已辦理完成報到的錄取生，除非在3月26日下午5時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則不得再參加114學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學等招生，違者將取消考生的錄取及入學資格。（編輯：管中維）1140318

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