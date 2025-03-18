繁星推薦缺額1146個近3年最低 文化大學缺額破百

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（中央社記者許秩維台北18日電）114學年大學繁星推薦第1類至第7類學群今天放榜，有17校沒有缺額，其餘48校總招生缺額1146個，是近3年最低，僅文化大學缺額破百，台大等頂尖大學也有部分缺額。

大學甄選入學委員會發布新聞稿指出，114學年大學繁星推薦招生管道有65校、1712個學系參加招生，提供1萬5689個名額；繁星推薦分為8類學群，第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第1階段篩選後，還須參加第2階段指定項目甄試。

114學年大學繁星推薦第1類至第7類學群共有1萬5455個名額，2萬2317人報名，最後錄取1萬4309名一般生，錄取率64.12%；114學年繁星推薦第1類至第7類學群沒有增額錄取，總招生缺額1146個，比113學年減少567個，是近3年最低。

根據甄選會資料顯示，高雄醫學大學、東海大學、中國醫藥大學、大同大學等17校無缺額，頂尖大學仍有部分缺額，例如台大缺額19名、成大缺額21名、清大缺額1名、陽明交大缺額5名等；繁星推薦缺額最多的前3名為中國文化大學132名、義守大學99名、實踐大學99名。

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甄選會提醒，繁星推薦第1類至第7類學群分發錄取生無論放棄與否，一律不得報名114學年大學「申請入學」及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第1階段篩選。

錄取生若欲放棄入學資格，應於3月18日至3月20日期間至甄選會完成網路聲明放棄入學資格，否則不得參加114學年「大學分發入學招生」、「科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。（編輯：郭諭儒）1140318