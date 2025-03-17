大學申請入學5萬名額11年新低 3/20報名開跑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北17日電）114學年大學申請入學管道有66校、2168個學系（組）參與招生，提供5萬854個名額，是近11年新低，申請入學將於3月20日受理報名，考生至多申請6校系志願。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，114學年大學申請入學管道報名方式分為學校集體報名及考生個別報名，繳費期間為3月19日至3月21日下午5時，報名時間為3月20日至3月21日（每日上午9時至晚間9時），一律採用網路報名。

每個考生申請以6校系志願為限，每個校系報名費新台幣為100元，低收入戶考生報名費全免優待，中低收入戶考生第1階段報名費減免60%。

透過 Google News 追蹤中央社

甄選委員會提醒，學科能力測驗數學考科分為數學A、數學B考科，依申請入學簡章規定，如校系同時將數A、數B設為檢定科目，考生僅需通過其中一科檢定標準，今年同時將數A、數B設為檢定科目的有126個校系。

報名截止後，甄選委員會將依報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第1階段篩選作業，預計3月27日上午9時起於甄選委員會網站公告篩選結果；屆時考生可上網查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。（編輯：李亨山）1140317