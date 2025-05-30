大學申請入學正備取陸續公告 6/5、6/6登記志願序

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（中央社記者陳至中台北30日電）114學年度大學申請入學，各校系近日陸續公告正取、備取名單，考生幾家歡樂幾家愁，但別忘了6月5日、6月6日要向甄選委員會登記就讀志願序，參與「統一分發」。

大學申請入學分成數項步驟，第一階段主要是以學科能力測驗（學測）成績篩選；第二階段是由各校系進行書面審查、面試、筆試等，目前已陸續公告正取、備取名單。

以政治大學為例，今年度正取935名、備取1056名，原住民及離島外加名額類別正取40名、備取56名。名單在5月28日公告於學校網站。校方並提醒，無論錄取1個或多個校系，都要在甄選會規定的6月5日到6日的規定時間內（上午9時到下午9時），完成網路登記志願，參加「統一分發」，最後每一名學生只會錄取1個校系。

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清華大學於5月29日公告錄取名單，並以「限時郵件」陸續寄出成績。清大同樣提醒所有正備取生，都一定要參加「統一分發」，才能取得入學資格。

根據甄選會網站，114學年度申請入學「統一分發」結果預計於6月12日上午9時公告。錄取生如果想放棄入學資格，須在6月12日到15日的規定時間內上網聲明放棄。相關資訊可參考甄選會網站。（編輯：管中維）1140530