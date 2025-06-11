學生控遭駭客取消碩班報到 台大：單案難判資安漏洞

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（中央社記者許秩維台北11日電）一名正取台大研究所的陳姓學生，質疑遭駭客冒名竄改成放棄報到。台大今天表示，過去未發生類似事件，以單一個案推論台大官網有駭客入侵、資安漏洞，在無證據下難免言過其實。

聯合新聞網今天報導，一名陳姓學生獲台大研究所正取資格，並依規定於3月完成碩士班網路報到，但到6月卻發現疑似遭不明人士冒名竄改成放棄報到，導致學籍被取消，認為恐是駭客所為，陳姓學生已向警方報案，目前警方仍在調查中。

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台灣大學今天透過文字回應，經查台大歷年考試，除了此案外，從未發生類似事件，僅以單一個案去推論台大官網有「駭客入侵」或「資安漏洞」一事，在無證據下難免言過其實。

針對陳姓學生個案，台大提到，家長已多次和學校溝通，關於學生入學權益事宜，台大將參酌相關證據，盡快依行政程序召開招生委員會會議，在考量學生權益為前提下，依該會議結論而定。（編輯：張雅淨）1140611