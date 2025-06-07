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台大與建中北一女5校合作 高中生修微積分等課入學可抵學分

2025/6/7 10:33（6/7 11:07 更新）
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台大7日宣布與台北市建中、北一女等5校合作試辦高中生進階課程，預計有9門課，運用課餘時間讓學生修讀微積分、普通物理、經濟學原理等課程。圖為台大傅鐘。中央社記者陳至中台北攝 114年6月7日
台大7日宣布與台北市建中、北一女等5校合作試辦高中生進階課程，預計有9門課，運用課餘時間讓學生修讀微積分、普通物理、經濟學原理等課程。圖為台大傅鐘。中央社記者陳至中台北攝 114年6月7日
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（中央社記者陳至中台北7日電）台大今天宣布與台北市建中、北一女等5校合作試辦高中生進階課程，預計有9門課，運用課餘時間讓學生修讀微積分、普通物理、經濟學原理等課程，未來升入大學可抵免學分。

受到少子女化、升學競爭減緩和108課綱上路等因素影響，許多大學都擔心學生的基礎學科能力下降。台灣大學今天舉辦校務會議，校長陳文章表示，過去已開放高中生在暑假修讀大學基礎課程，今年秋天會進一步推出高中生進階課程系列5年試辦計畫。

陳文章表示，第一年會先與有合作經驗的建國高中、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中等5校合作，未來視成效擴大到其他學校。也可能與台灣師範大學、台灣科技大學，甚至是中南部的大專合作，讓更多高中生能夠參與。

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台大預計於7月底，由高中推薦優秀的高二、高三學生參與，上課時間預計在週二、週四的傍晚5時30分到晚上8時30分，課程包括微積分（2門）、普通物理（2門）、經濟學原理、社會學、普通化學、普通心理學、普通生物等課程。

陳文章表示，高中生進階課程所需經費，全部來自校友捐助，沒有動用到既有學雜費收入。參與的高中生會收取報名費（每門課新台幣3450元），中低收入戶學生免費。完成課程後會發給修課證明，未來進入台大就讀，將可申請抵免學分。（編輯：張雅淨）1140607

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