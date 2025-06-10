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中山、高雄大學談合校 教部：校名尊重雙方意願

2025/6/10 15:26（6/10 15:46 更新）
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圖為中山大學校門外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北10日電）中山大學與高雄大學過去曾討論合校，卻因校名等因素擱置多年。今年兩校重啟討論，教育部主任秘書林伯樵表示，尊重兩校師生的討論，不會對校名或未來規劃有什麼引導。

中山、高雄大學曾於民國108年討論合校，但中山大學不希望更改校名，而高雄大學希望保留「高雄」兩字，成為卡關因素之一，今年兩校的行政會議、校務會議同意重啟研議合校。

教育部今天主辦「鼓勵出國留遊學實體說明會」，林伯樵會前接受媒體聯訪，被問及中山、高雄大學合校議題。

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林伯樵表示，在合校的相關議題上，教育部一向尊重兩個學校教師、學生、教職員工及校友的共同討論，不會對校名或合校的規劃有什麼引導。

他指出，合校一定要經過校內討論程序，包括提出規劃書、兩校整合必要性、人力資源配置等，校方都要有長遠和完整的計畫，得到共識後，才會向教育部提出申請；教育部的態度就是尊重雙方的共識。（編輯：吳素柔）1140610

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中山、高雄大學曾討論合校，但中山大學不希望更改校名，高雄大學希望保留「高雄」兩字，成為卡關因素之一，今年兩校重啟討論。教育部主任秘書林伯樵（中）10日受訪表示，尊重雙方共識。中央社記者陳至中台北攝 114年6月10日
中山、高雄大學曾討論合校，但中山大學不希望更改校名，高雄大學希望保留「高雄」兩字，成為卡關因素之一，今年兩校重啟討論。教育部主任秘書林伯樵（中）10日受訪表示，尊重雙方共識。中央社記者陳至中台北攝 114年6月10日
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