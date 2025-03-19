重啟討論合校議題 中山大學邀高雄大學交流

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）國立中山大學今天邀國立高雄大學校長、副校長等人交流對話合校議題；中山大學指出，學校行政會議已通過支持探究合校可能性，至於合校與否，仍待2校進一步討論。

國立中山大學與國立高雄大學，有意重啟討論合校議題，中山大學今天邀請高雄大學校長、副校長等逾20名一級主管到校交流。

中山大學指出，學校已於3月5日行政會議通過，支持與高雄大學探究合校可能性，今天邀請高大主管分享其展望並提出看法；但合校與否，後續還須經過校務會議表決，如通過，仍待高大6月召開校務會議討論。

中山大學表示，若雙方均有意願，2校將合組合校工作委員會，分別於校內召開說明會、座談會及公聽會等，廣泛蒐集意見，最終還須由2校校務會議決議是否合校。

高雄大學校長陳啓仁表示，高雄大學的法學院、建築學系、土木與環境工程學系等特色學術單位及位於科技群業落軸心的廣大校地等資源，皆是能與中山大學深化實質合作的條件與能量。

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陳啓仁說，2校多年來合作已具基礎，透過近來更積極互訪，希望提升2校合作層次與發展決心，由衷感謝中山大學安排與邀請，促成今天交流對話。

中山大學校長李志鵬表示，高教競爭日趨激烈，中山大學與高大自2014年即結盟，在研究、教學、推廣教育、圖書、學生活動及行政方面多有合作，並於各領域厚植研究能量；中山大學盼能創新並深化與高大的合作項目，共同為大高雄地區共榮共好打拚。（編輯：陳仁華）1140319