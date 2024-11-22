清華、中華大學整併 教部比照台科、華夏案協助

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（中央社記者陳至中台北22日電）清華大學、中華大學（都位於新竹市）將推動整併，教育部表示，暫未收到兩校計畫書，依照目前資訊，將在確保學生及教職員權益下，比照「台科大、華夏科大模式」給予協助。

中華大學今天舉辦「校務發展重大說明會」，校長劉維琪受訪表示，與清大已達成初步共識，雙方將先完成校內行政程序。如果合校計畫順利，中華大學最快於明年停招，學生將在原校畢業。

教育部今天稍晚回應，目前尚未收到兩校的整併計畫書，根據媒體報導，兩校將參考台灣科技大學（台北市）、華夏科技大學（新北市）的整併模式，後續收到具體方案後，會在確保學生及教職員的權益下，給予比照的協助。

台科大、華夏整併案是台灣第一個「公私併」案例，於112年5月獲教育部通過。華夏科大於112學年停招，115學年結束後停辦，解散清算後，剩餘校產捐贈台科大，教師轉任台科大專案教師，協定保障6年。

在這個模式下，華夏科大原有學生採原校、原地畢業的模式，達到畢業條件後領華夏科大畢業證書，並非領台科大畢業證書。（編輯：陳政偉）1131122