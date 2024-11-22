中華大學擬推校地資產捐清大案 促兩校整併

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（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）國立清華大學將整併中華大學，中華大學今天指出，整併是作為學校退場及停招前提，後續將捐贈學校土地及資產給清大，並展開相關行政程序，也會審慎研擬整併內容。

清華大學今年與新竹市私立中華大學討論，雙方取得共識，盼透過2校整併，清大半導體學院有意前往中華大學，並成立「清華平方科技園區」，將課程與相關設備移置中華校區。

中華大學今天舉辦「校務發展重大說明會」，校長劉維琪接受媒體訪問時指出，目前2校高層雖達成整併轉型的初步共識，但仍需完成雙方行政程序，而中華大學也會保障校內教職員生權益為優先，審慎研擬整併案。

劉維琪說，中華大學目前財務營運健全，董事會將延續大學設立的初衷，培養國家所需科技人才，整併是作為學校退場及停招前提，也同意無私捐贈學校土地及資產給清華，創造多贏。

他指出，若整併計畫順利，未來中華大學將停招，不過目前就讀中華大學學生仍會在原校完成4年學業畢業，面對整併後學習的選擇性更多元，可選讀清大在中華各學院開設的學分學程。

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對於教職員部份，劉維琪說，未來將擬比照台科大模式，讓教職員在校內工作6年，第7年起可以自行決定職涯規劃，如果可行，最快明年9月就會停招。

清華大學校長高為元今天接受媒體訪問表示，2校確實針對整併進行討論，校內還要進行相關的程序及討論，除半導體學院有意前往中華設置課程與設備等，成立「清華平方科技園區」，其他學院對此計畫表達意向，但還需充分討論。

高為元指出，目前與中華大學討論的是整併模式，與合併、合校不同，以台科大與華夏的公私併模式為例，華夏學生還是會以華夏的學歷畢業，台科大再接手校地與校產。（編輯：戴光育）1131122