與清華共推整併 中華大學盼有更多資源與發展

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）國立清華大學、私立中華大學推動整併，中華大學校長劉維琪發布「校長給全校同學的一封信」說明整併理由表示，學校在財務健全營運良好決議整併，也盼藉此有更多資源與發展。

中華大學22日舉辦「校務發展重大說明會」指出，與清華已達成初步共識，雙方將先完成校內行政程序。如果合校計畫順利，中華大學最快2025年停招，學生將在原校畢業。

劉維琪在信中指出，在學校財務健全、營運良好情況下，董事會經過審慎思考後選擇與清大整併，目的是盼讓師生能獲得更多資源挹注，有更好發展空間與機會。

劉維琪說，學校會協助學生在正常學習情況下，順利於中華大學畢業，未來期望學生也可有機會選讀清大在各學院開設的學分學程，強化專業及跨域能力，或就近於清大繼續升學。

他指出，希望整併案能夠獲學生理解與支持，以創新模式延續學校辦學精神，創造更多元機會。

劉維琪表示，學校仍會繼續投入資源，讓學生畢業時都能掌握創新創意方法、具備跨域能力、程式設計與AI應用能力、考取專業證照，也儲備高薪就業競爭力。（編輯：方沛清）1131126