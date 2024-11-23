清華、中華大學整併 鄭英耀肯定私校勇於做決定

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（中央社記者陳至中台北23日電）教育部長鄭英耀今天談及國立清華大學、私立中華大學推動整併時表示，中華大學資產還有新台幣7億元，非經營不善要退場，肯定私校面對少子女化等挑戰時勇於做出決定。

中華大學昨天舉辦「校務發展重大說明會」，中華校長劉維琪表示，與清華已達成初步共識，雙方將先完成校內行政程序。如果合校計畫順利，中華大學最快2025年停招，學生將在原校畢業。

鄭英耀上午在國立台灣師範大學出席中華民國教育學術團體聯合年會前，接受媒體聯訪表示，暫未收到兩校規劃，但私校在確保師生權益下，將資源引進國立大學，增加服務品質，「我們樂觀其成。」

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他說，學校基於產業結構變化、人才培育及少子女化趨勢，勇於面對大環境改變，階段性規劃學校方向，將包括現金資產捐贈給清華，協助清華在半導體產業發展，「對董事會和學校團隊，還是要給予肯定。」

鄭英耀表示，教育部收到兩校計畫書後，會比照國立台灣科技大學、華夏科技大學模式，在確保教師工作權、學生受教權前提下，全力協助兩校合併和資產轉移。（編輯：李明宗）1131123