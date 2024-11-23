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公部門霸凌爭議 鄭英耀籲從社會情緒學習涵養同理

2024/11/23 10:13
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（中央社記者陳至中台北23日電）公部門疑似職場霸凌爭議頻傳，教育部長鄭英耀今天出席教育學術團體聯合年會，呼籲從「社會情緒學習」著手，並引入藝術活動，涵養新一代的同理心和溝通技巧。

勞動部公務員輕生案引發社會關注，後續各部會陸續爆出疑似職場霸凌事件。鄭英耀昨天發信給教育部員工，承諾營造一個讓大家有餘裕陪伴家人與朋友的環境，今天出席教育學術團體年會，致詞時更有感而發，期盼教育界一同防治霸凌，創造友善的環境。

「這幾天的霸凌事件，好像並不陌生。」鄭英耀表示，站在教育單位的立場，防治霸凌不該只是口號，而要做出實際的作為，從「社會情緒學習」著手，特別在青少年階段，如果情緒沒有好好處理，不僅會影響學習，也會影響未來。

社會情緒學習（Social Emotional Learning）是指透過教育，培養自我察覺和情緒管理，以及人際關係、溝通技巧等社會覺察，是近年教育學術界的熱門研究方向之一。

鄭英耀建議，學校可從更軟性的藝術切入，例如鼓勵接觸表演藝術活動，相當程度地從情緒和角色模擬，在遊戲之間潛移默化，培養出同理心和社會技巧，並在不著邊際的活動中，激發想像力和創造力。

「我們在教育場域要創造什麼樣的經驗？」鄭英耀向全場的教育工作者喊話，應盡力讓每一個學習個體，都能在學習過程中，擁有難忘的美好記憶。（編輯：李亨山）1131123

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