諾貝爾物理獎得主朱棣文清華開講 300師生聆聽

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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）諾貝爾物理學獎得主、美國前能源部部長朱棣文（Steven Chu）今天受邀到國立清華大學演講，主題為「實現淨零排放之機遇與挑戰」，共約300名師生、民眾報名聽講。

清華大學發布新聞稿表示，朱棣文此次應清華台北政經學院邀約訪台，下午在清大台積館孫運璿演講廳演講。

朱棣文主張核能安全，他指出，其領導的研究團隊正在進行碳捕捉、碳封存及電池技術，相關研究數據顯示燃煤造成的死亡人數比核能多數千倍，核能甚至比風力、水力發電都安全。

對於核能政策的看法，朱棣文說，石化燃料造成空污及暖化問題，天然氣費用較昂貴，而核能更乾淨及安全，並能推動經濟發展及維持競爭力，政策應透明、公開、與公眾對話，也須有專家研究的支持。

清華大學校長高為元致詞表示，清華大學有核子工程系所及研究用原子爐，近年轉為核子醫療用途，能源議題不僅需要透過研究突破，也涉及地緣政治及碳交易等，清華會持續朝淨零碳排之路邁進。

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新聞稿中，清華大學環境與文化資源學系碩一生林知柔表示，這場演講讓她認識淨零並非是只有科技業、大企業或政府需要解決，而是攸關全民的議題，台灣的淨零尚在起步階段，應能從教育著手，跨領域整合環保和永續的概念。

清大指出，朱棣文是知名物理學家，1997年因研發出雷射冷卻與光學捕捉原子技術榮膺諾貝爾桂冠，於2009年至2013年期間擔任美國能源部長。（編輯：方沛清）1131217