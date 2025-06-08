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與中山大學合校可能性 高雄大學同意重啟研議

2025/6/8 15:39（6/8 15:59 更新）
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圖為高雄大學校園一景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）國立中山大學與國立高雄大學有意討論合校議題，中山大學於3月行政會議通過支持與高雄大學探究合校可能性；國立高雄大學日前召開校務會議，也同意重啟研議合校議題。

國立高雄大學6日召開第51次校務會議，針對「是否同意重啟兩校合校議題研議與討論」進行討論及表決。

校務會議代表人數為120人，經現場清點人數為66人，最終以59票贊成、2票反對、5票棄權，同意重啟研議與國立中山大學合校議題。

會議主席、校長陳啓仁表示，未來將秉持保障學校教職員工及學生各項權益為優先，並依校務會議決議，籌組合校評估與規劃工作小組，以資訊公開透明，落實教職員生參與機制，進行後續討論作業。

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中山大學也有意重啟合校協商，3月5日行政會議即通過支持與高雄大學探究合校可能性，之後也曾邀請高大主管到校交流，分享展望並提出看法，中山大學當時表示，合校與否，仍待兩校進一步討論。

中山大學表示，若雙方均有意願，兩校將合組合校工作委員會，分別於校內召開說明會、座談會及公聽會等，廣泛蒐集意見，最終還須由兩校校務會議決議是否合校。（編輯：陳仁華）1140608

#中山大學
#國立中山大學
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