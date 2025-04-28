國際商工原校地 活化為高捷開發及醫學院預定地

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）停招的國際高級商工職業學校原位於苓雅區的校地，將變更為捷運開發區及醫學院預定地。高雄市工務局新工處今天說，校區拆除工程預計4月底開工，通學道的印度紫檀將保留移植。

國際商工創立於1948年，原址位於台南市，於1956年遷至高雄市苓雅區三多路現址。1965年增設專科部，更名為國際商業專科學校，為高雄市知名私立學校，培育眾多校友。但近年受少子化影響，學校於2022年8月停招，走入歷史。

國際商工位於苓雅區、占地約2.96公頃的校地，南側校地約1.49公頃土地變更為捷運開發區，北側約1.47公頃作為醫學院預定地，由中山大學醫學院進駐。

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高雄市工務局新建工程處今天新聞稿表示，校區拆除工程預計4月底開工，並於年底完成拆除工程；拆除期間為顧及行車安全，德安街3巷將封街75天，與里長協調後更改垃圾車動線，將對住戶的不便降至最低。

新工處並指出，針對校區圍籬外通學道的印度紫檀，經市府樹木修剪委員會專家評估後決議現地保留；另外校區內健康活力程度、力學結構與樹型良好的樹木，則將依核定計畫移植至綠園道人行道植栽帶或其他適當地點。（編輯：李淑華）1140428

高雄市私立國際高級商工職業學校受少子化影響，於2022年8月停招，原位於苓雅區的校地將變更為捷運開發區及醫學院預定地，校區拆除工程預計4月底開工。中央社記者董俊志攝 114年4月28日