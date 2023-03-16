馬偕真理學校法人合併 教育部：僅被洽詢相關法規
2023/3/16 09:47（3/16 10:21 更新）
馬偕學校財團法人、真理大學（圖）財團法人傳出將合併，形成1法人3校的架構。（圖取自facebook.com/AletheiaUniversity）
（中央社記者陳至中台北16日電）同屬基督教長老教會的馬偕學校財團法人、真理大學財團法人傳出將合併，形成1法人3校的架構；教育部今天表示，有被洽詢過相關法規，但目前未收到合併計畫書或意向書。
馬偕學校財團法人目前有2校，包括馬偕醫學院和馬偕醫護管理專科學校，真理大學財團法人則有一校，也就是真理大學，不過3校都隸屬於基督教長老教會，墊基者都可回溯自19世紀在淡水地區傳教和從醫的馬偕（George Leslie Mackay）。
根據台灣教會公報於3月7日刊登的訊息，第76屆北部台灣基督長老教會大會，於3月6日在濟南教會舉行通常年會，經舉手表決過半數，通過馬偕與真理2法人的合併案。
教育部今天以文字回應媒體，證實去年12月，曾接獲長老教會洽詢2法人合併的法規；不過，教育部目前並未收到2法人的合併計畫書或合作意向書。
教育部表示，「法人合併」和「學校合併」屬不同類型，馬偕、真理法人合併後形成1法人3校（真理大學、馬偕醫學院、馬偕護專），還不會影響3校各自辦學，包括學制、教師聘任、學生安排等。
在同一學校法人下，董事會是同一批人馬，有利於學校合併，近期傳出將合併的慈濟大學、慈濟科技大學，就是一個例子。不過教育部指出，馬偕、真理法人合併後，如果要進一步推動學校合併，仍要依照大學法等規範辦理，私校須經董事會同意，並報教育部核定。
目前台灣有許多學校法人擁有多所學校，例如輔仁大學學校財團法人轄有輔大、聖心高中；慈濟學校財團法人除有慈大、慈濟科大外，還轄有慈大附中、台南慈濟高中等校。（編輯：陳仁華）1120316
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