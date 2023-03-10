慈濟大學與科大擬合併 教育部：計畫書審議中

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教育部去年10月收到慈濟大學（圖）與慈濟科技大學合併計畫書，目前正審議中，合併規劃選擇一校存續，另一校變更為存續校的一部分或分校、分部等。（圖取自慈濟大學網頁tcu.edu.tw）

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（中央社記者陳至中台北10日電）花蓮縣慈濟大學與慈濟科技大學將合併，教育部今天表示，已於去年10月收到合併計畫書，目前正審議中，預計會維持原規模並依據現行管道招生。

同屬「慈濟學校財團法人」的慈濟大學與慈濟科大，規劃今年8月以「慈濟大學」為名合併，如果成功，將是繼康寧大學與康寧醫護暨管理專科學校於民國104年合併後，台灣另一起普通大學與技專合併的案例。

教育部今天以文字回應媒體，「慈濟學校財團法人」已於111年10月14日將合併計畫書函報教育部，目前正在審議程序中。

按照計畫書規劃，兩校採「存續合併」模式，也就是合併後選擇一校存續，另一校變更為存續學校的一部分，或是分校、分部等。慈濟大學與慈濟科大預計合併為「慈濟大學」，形成3個校區，包含原慈大的2個校區，以及科大的1個校區。

外界關注師生權益，教育部表示，學校法人依「大專校院合併處理原則」規劃，在合校後的相關規章未訂定前，基於信賴保護原則，過渡期間須適用原本兩校的規定。

教育部也提到，學生如對科技大學與一般大學合併後，歸類於一般大學有不同意見，可到兩校網頁建置的「合校作業專區」反映，將意見提送合校工作委員會。（編輯：郭諭儒）1120310