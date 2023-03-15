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台南高工併入成大8月掛牌 成大附工走入歷史

2023/3/15 11:52（3/15 12:00 更新）
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成功大學15日表示，教育部已核定台南高工併入成大，8月1日掛牌更名為「國立成功大學附屬台南工業高級中等學校」，簡稱「國立成大附屬南工」。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
成功大學15日表示，教育部已核定台南高工併入成大，8月1日掛牌更名為「國立成功大學附屬台南工業高級中等學校」，簡稱「國立成大附屬南工」。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者張榮祥台南15日電）成功大學今天表示，教育部已核定台南高工併入成大，8月1日掛牌更名為「國立成功大學附屬台南工業高級中等學校」，簡稱「國立成大附屬南工」，成大附工則停招走入歷史。

國立台南高級工業職業學校（台南高工）併入成大，已協商多年，兩校2013年校務會議通過併校後，歷經10年漫長程序，今年1月31日實地訪視及召開審查會議，最後確認呈報教育部，3月13日正式核定，並通過南工改隸後校名及掛牌日期。

成大今天發布新聞稿指出，國立台南高級工業職業學校改隸國立成功大學案，已獲教育部核定，8月1日掛牌，更名為「國立成功大學附屬台南工業高級中等學校」，簡稱為「國立成大附屬南工」，且和成大附工合併，成大附工將自8月起停招，走入歷史。

成大副校長李俊璋表示，配合南工合併，成大附工（國立成功大學附設高級工業職業進修學校）將自8月起停招，目前在校生8月後可領取國立成大附屬南工畢業證書。

李俊璋說，兩校合併還有很多細節待協商，將成立改隸工作小組協助，成大將在南工教學實習、實驗研究等方面投入資源，每學年挹注新台幣2500萬元。

李俊璋表示，目前升大學管道是多元的，提供大學不分系與特殊選才、繁星名額，大學名額要對所有高中職公平開放，不能獨厚某一學校，兩校合併後將緊密合作，對南工學生直升成大一定有某種程度的幫助，但原則上招生仍是公平的。

成功大學和台南高工互動始於2012年3月16日，成大行政主管列席台南高工校務會議，表達台南高工如改隸附屬成功大學，可享正向教育資源，提昇兩校整體競爭力，並於校務會議成立「南工與成功大學合併改隸研議小組」，開始建立近、中、遠程目標。

位於台南市永康區的國立台南高級工業職業學校，簡稱台南高工或南工，創立於日治1941年，原名「台南州立台南工業學校」，修業年限5年，1945年二次大戰結束，改為台灣省立台南工業職業學校，修業年限3年，1951年改稱為台灣省立台南高級工業職業學校。

成大附工於日治1938年創立，原名「台灣總督府台南州立專修工業學校」，和1931年成立的台灣總督府台南高等工業學校（成功大學）共用師資及設備，1945年更名「台灣省立台南工業專科學校附設初級工業職業學校」，1971年再隨成功大學改為國立而更名為「國立成功大學附設高級工業職業補習學校」。（編輯：郭諭儒）1120315

#成大附工
#李俊璋
#國立成大附屬南工
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