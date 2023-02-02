成大附工首名應屆錄取外國大學 王冠毅盼不同人生

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（中央社記者張榮祥台南2日電）國立成大附工創校85年來出現首名錄取外國大學的應屆畢業生，他是資訊科王冠毅，預定今年8月在加拿大協和大學展開新的里程碑；王冠毅說，「我想要不同的人生及更好的生活」。

國立成功大學今天宣布，成大附工資訊科王冠毅已錄取加拿大協和大學（Concordia University，或中譯康考迪亞大學）建築工程系，成為成大附工創校85年來首名錄取外國大學的應屆畢業生。

家住台南的17歲王冠毅，深受外國大學的學習環境和氛圍吸引，國中3年級開始有留學外國的想法，且在台南官田職業訓練場受訓，高二就成為全國太陽能光電設置乙級技術士證照最年輕得主，且在2年內考取太陽能光電設置乙級、工業配線丙級、軟體設計丙級、室內配線丙級、工業電子丙級、電腦硬體裝修丙級、軟體應用丙級、網頁設計丙級等專業證照。

在校成績優異的王冠毅，不僅擁有8張專業證照，更參加國立清華大學物理化學磨課師網路課程，取得學習證書，強化理化知識，且在工作閒暇之餘苦讀英文，假日參與社區教會英語分享小組，且和外籍傳教士練習對談。

「我想要以後有不同的人生，有更好的生活」。王冠毅說，申請外國大學動機，主要是他學過太陽能、電力等知識技能，如今更想深入探索太陽能、環境、綠建築、材料等工程知識領域，將專業應用在節能建築上。

因此，王冠毅在官田職訓場受訓後，開始準備申請留學，對他和家人來說，申請外國大學是第一次嘗試，但王冠毅沒有找留學代辦，自己蒐集入學申請資料，再和家人討論、整理簡歷及讀書計畫。

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王冠毅認為加拿大協和大學建築工程系發展出別具特色的建築能源與結構課程，在建築節能技術上領先國際，和他個人志趣吻合，他非常期待今年8月底入學展開人生新的里程碑。

成大表示，加拿大協和大學建築工程系融合土木工程、機械工程及建築學3項專業，建校之初就將建築工程專業獨立門派，且是唯一被加拿大工程認證機構（Canadian Engineering Accreditation Board）授權頒發建築工程方向的學、碩士與博士學位的大學，美國只有少數大學擁有類似專業，加拿大僅此一所。（編輯：黃世雅）1120202