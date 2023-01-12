新住民之女沒補習同時錄取台大、政大 刷新嘉商紀錄

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嘉義高商學生張寶云（中）成績優異，以特殊選才入學方式同時錄取台大及政大，12日開心接受校長林義棟（右2）表揚，她的新住民母親阮菁慧（左2）也是從嘉義高商畢業，特地回母校一起分享喜悅。中央社記者黃國芳攝 112年1月12日

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）國立嘉義高商三年級學生張寶云，從小受到新住民母親好學影響，在學期間雖沒補習仍成績優異，透過特殊選才入學方式，同時錄取台大及政大，一人雙榜刷新學校紀錄。

嘉義高商今天表揚張寶云的優異表現，校長林義棟致詞表示，張寶云媽媽阮菁慧從越南遠嫁來台，父親現職為工人，求學過程自動自發，不增加家中負擔，高中3年都沒補習，還維持班上前3名，並常拿獎學金減輕家中負擔，如今同時錄取台大及政大，更是難能可貴。

張寶云從小養成閱讀好習慣，因國小曾閱讀一本與外交官工作相關書籍，對外交官充滿憧憬，因此，將選擇台大外文系就讀，期盼未來能夠考取外交領事人員，前往國外從事外交官工作。

張寶云母親阮菁慧也是從嘉義高商畢業，今天特地回到母校一起分享喜悅，阮菁慧表示，21歲從越南嫁到台灣後，從國小識字班開始學起，努力向學一路讀到吳鳳科技大學畢業，目前是幼兒園教保員；求學期間，女兒張寶云還未滿週歲，時常抱著女兒到學校上課。

張寶云導師吳依亭說，張寶云家中成員除父母外，還有正在讀大學的哥哥以及一名2歲的弟弟；張寶云努力進取、勤奮向上學習精神，應是一路看著母親一方面支撐家中經濟，另一方面又要讀書，無形中培養良好的紀律及善用時間的學習態度。

吳依亭指出，張寶云深受母親影響，自國中開始，寒暑假期間，在嘉義市新住民家庭服務中心擔任服務志工，協助處理繁瑣行政工作；張寶云課餘時間也願意回饋社會，常到教會擔任英語課輔志工老師，用一己力量回饋社會，協助指導有需要的孩子。（編輯：陳仁華）1120112