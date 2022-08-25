清寒學生唐于田展開大學新生活 感謝各界愛心幫忙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆高中弱勢生唐于田（圖）因父親罹癌，便將獎學金全數支付醫藥費及喪葬費用，生活困苦到沒錢買口罩，仍努力向學，考取國立東華大學，校方成立助學專戶，集結社會愛心，協助唐于田展開大學生活。（國立東華大學提供）中央社記者張祈傳真 111年6月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣25日電）國立基隆高級中學學生唐于田不畏清寒、努力向學，考取國立東華大學，校方集合各方愛心，提供學費、生活所需費用，唐于田今天由高中師長陪同到校，展開大學新生活，也感謝各界愛心。

唐于田因父親罹癌，家境陷困境，生活困苦到沒錢買口罩、一天只吃一個便當，父親過世後，他將所有獎學金全數支付醫藥費及喪葬費用，經師長奔走募款，協助他付清欠款，唐于田很爭氣，考取6所國立大學。

他逆境向上的故事經媒體報導，不少善心人士主動表達願意資助，吸引6所國立大學祭出獎學金提供就學，唐于田選擇就讀國立東華大學管理學院資訊管理學系智慧商務與知識管理組。

唐于田今天由基隆高中師長陪同，來到新校園報到認識環境，特別安排拜會校長趙涵㨗、副校長徐輝明等人。

東華大學校長趙涵㨗表示，經民間善心團體、管理學院資助合計新台幣40萬元助學金，另有成立「唐于田同學助學專戶」，目前共有42名捐款人，專款專用提供唐于田就學期間生活所需費用。

趙涵㨗指出，校方也提供減免學雜費、住宿費（含寒暑假住宿）等，降低唐于田經濟壓力，就學期間也會協助申請各項獎助學金或工讀機會。

他說，有善心民眾陸續表示願意提供腳踏車、日用品等，校內早餐店也說，願意提供唐于田早餐直到畢業。

唐于田感謝社會各界的愛心，他說，這些愛心都是讓他繼續走下去的動力，感謝這段時間大家的幫忙，讓他可以專心就學，會帶著感恩的心情，朝夢想邁進。（編輯：卞金峰）1110825