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唐于田不畏清寒奮發向上 副總統贈平板電腦勉勵

2022/6/11 17:32（6/11 17:46 更新）
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基隆高中清寒學生唐于田（右）雖面臨父喪，仍排除萬難考上6所國立大學。副總統賴清德（左）11日低調前往基隆高中探視，並贈送一台平板電腦及2本書，給予唐于田擁抱及鼓勵。（讀者提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年6月11日
基隆高中清寒學生唐于田（右）雖面臨父喪，仍排除萬難考上6所國立大學。副總統賴清德（左）11日低調前往基隆高中探視，並贈送一台平板電腦及2本書，給予唐于田擁抱及鼓勵。（讀者提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年6月11日
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（中央社記者沈如峰基隆11日電）國立基隆高級中學學生唐于田窮到沒錢買口罩，父喪後排除萬難考上6所國立大學，副總統賴清德今天前往基中，送唐于田2本書與一台平板電腦，勉勵唐于田繼續加油。

唐于田在大學學科能力測驗前，曾所有時間陪伴在加護病房的父親，獎助學金也用於支應父親後事，在師長鼓勵及各界協助下，日前考取6所國立大學，昨天決定就讀國立東華大學，未來將朝AI（人工智慧）等領域研究。

賴副總統低調前往基中，特別擁抱唐于田，還以自己也出身清寒為例勉勵唐于田，「貧窮」會讓人的心志與毅力更堅定。

賴副總統表示，唐于田選擇方向正確，AI是世界潮流與趨勢，台灣最需這類人才，勉勵唐于田未來在大學繼續努力。

基中校長鍾定先說，賴副總統也感謝學校老師過去在唐于田最需協助時，給予學業與人生方向建議及幫忙。（編輯：李明宗）1110611

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