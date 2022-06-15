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清寒學生唐于田選讀東華大學 校方成立助學專戶

2022/6/15 10:08（6/15 10:31 更新）
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基隆高中弱勢生唐于田（圖）因父親罹癌，便將獎學金全數支付醫藥費及喪葬費用，生活困苦到沒錢買口罩，仍努力向學，考取國立東華大學，校方成立助學專戶，集結社會愛心，協助唐于田展開大學生活。（國立東華大學提供）中央社記者張祈傳真 111年6月15日
基隆高中弱勢生唐于田（圖）因父親罹癌，便將獎學金全數支付醫藥費及喪葬費用，生活困苦到沒錢買口罩，仍努力向學，考取國立東華大學，校方成立助學專戶，集結社會愛心，協助唐于田展開大學生活。（國立東華大學提供）中央社記者張祈傳真 111年6月15日
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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）基隆高中弱勢生唐于田將所存獎助學金全部支應父親後事，生活困苦到沒錢買口罩，仍努力向學，考取國立東華大學，校方成立助學專戶，集結社會愛心，協助唐于田展開大學生活。

唐于田因父親罹癌，便將獎學金全數支付醫藥費及喪葬費用，父親過世後，他生活困苦到沒錢買口罩、一天只吃1個便當，逆境向上的故事經媒體報導，不少善心民眾表達願意資助他的學雜費及生活費。

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包括國立東華大學在內的6所國立大學，也祭出獎學金提供他就學，經深思熟慮，唐于田選擇就讀東華大學管理學院資訊管理學系智慧商務與知識管理組，今天放榜確定錄取。

東華大學校長趙涵㨗指出，經接洽民間團體，願意資助唐于田4年學費新台幣20萬元，也有人願意認捐部分生活費，校方成立「唐于田同學助學專戶」，提供唐于田求學期間使用，提供生活無虞的照顧。（編輯：李錫璋）1110615

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