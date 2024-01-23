東華大學校長徐輝明上任 盼深耕地方具國際競爭力

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）國立東華大學新任校長徐輝明今天上任，在教育部次長林騰蛟監交下，從卸任校長趙涵㨗手中接下印信。徐輝明說，依循歷任校長努力讓東華成為深耕地方特色且具國際競爭力學府。

國立東華大學於1994年7月1日成立，即將邁入第30年；回顧創校歷程，從無到有，篳路藍縷，牟宗燦博士任籌備處主任並擔任首任校長，期間歷經黃文樞校長、吳茂昆校長及趙涵㨗校長，打造東華成為台灣東部培育高等教育人才的綜合型大學，被譽為花東縱谷的學術殿堂。

卸任校長趙涵㨗致詞表示，非常高興卸下責任，8年前就職時說過，每天都把校長職務當作最後1天在做，昨天雖然是任內最後1個工作日，但是一早巡視校園後，還是很盡責去巡視大學學測考場。他1994年到花蓮服務，整整30年，其中有10年在國立宜蘭大學服務，花蓮及宜蘭風土人情都一樣好。

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徐輝明說，面臨嚴峻的高教競爭與挑戰，接任校長壓力不小，首要目標要讓東華大學在教學創新與學術研究上，更加卓越精進。隨著東華大學即將邁向「30而立之年」，未來將依循歷任校長的理念，秉持「學術國際化、服務在地化」的理念，讓學校成為東部培育高等教育人才的學術殿堂。

徐輝明為逢甲大學土木系學士、美國曼菲斯州立大學土木系碩博士，專任東華大學教授，兼任東華大學副校長、總務長，過去曾任宜蘭大學工學院長等職務。（編輯：張雅淨）1130123