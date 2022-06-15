清寒學生唐于田選讀東華大學 部分善款轉捐助弱勢

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基隆高中弱勢生唐于田（圖）因父親罹癌，便將獎學金全數支付醫藥費及喪葬費用，生活困苦到沒錢買口罩，仍努力向學，考取國立東華大學，校方成立助學專戶，集結社會愛心，協助唐于田展開大學生活。（國立東華大學提供）中央社記者張祈傳真 111年6月15日

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（中央社記者沈如峰基隆15日電）國立基隆高級中學學生唐于田窮到沒錢買口罩，父喪後排除萬難考上6所國立大學。校方今天表示，唐于田把部分外界資助給他的善款轉捐學校愛心專戶，希望也能幫助其他弱勢生。

唐于田在大學學科能力測驗前，曾將所有時間陪伴在加護病房的父親，並把存下的獎助學金用於支應父親後事，在師長鼓勵及各界協助下，日前考取包括國立東華大學在內6所國立大學，感動不少民眾，各校紛紛祭出獎學金「搶才」。

唐于田經深思熟慮，選擇就讀東華大學管理學院資訊管理學系智慧商務與知識管理組，今天放榜確定錄取。

基隆高中校長鍾定先告訴中央社記者，唐于田認為錢夠用就好，因此把過去外界資助給唐于田的部分善款轉捐給學校愛心專戶，希望也能幫助其他弱勢生。

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鍾定先表示，在唐于田未進入大學就讀前，已給唐于田3項建議或要求，希望唐于田近日都能到基隆高中打工或當志工、加強英文與數學、學會騎腳踏車，以應付未來大學生活。

對於東華大學也成立專戶，提供唐于田在大學求學期間使用。鍾定先表示，他代表唐于田向東華大學致謝，也期待東華大學在未來除了給予唐于田必要協助外，也要給予適當的要求與充分的磨鍊機會，讓唐于田自立自強，相信在東華大學的栽培下，唐于田一定可以學有所成，勇敢迎向未知但充滿挑戰的精采人生。（編輯：張銘坤）1110615