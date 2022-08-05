新住民之女獲總統教育獎 決心學好媽媽的話

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2022總統教育獎5日下午在台北圓山大飯店頒獎，高中組獲獎者曾林美婷出席受獎，會後手比小愛心開心留影。中央社記者徐肇昌攝 111年8月5日

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（中央社記者陳至中台北5日電）2022年總統教育獎得主中有許多是新住民第二代。母親是越南人的曾林美婷即將就讀暨南大學東南亞系，目標學好越南語，有朝一日能與母親家人相處，甚至到越南發展。

教育部日前公告2022年總統教育獎獲獎名單共56人，今天下午在圓山飯店舉辦頒獎典禮，由總統蔡英文親自頒獎。

得主之一的曾林美婷是新住民之女，年幼就遭逢家庭變故，父親因意外去世，母親獨立扛起家庭，卻因壓力引發疾病，不得不返回越南。她和哥哥輾轉流落在各寄養家庭，曾短暫失學數個月。

姑姑不忍曾林美婷兄妹孤苦無依，把他們接回老家一起生活，但姑姑年邁且不良於行，三人曾以野菜果腹長達半年。曾林美婷為減輕家中負擔，國二起就開始到腳踏車出租店打工，平時也會分擔家務、照顧姑姑。

曾林美婷今天會後接受媒體聯訪，回想人生至今的接連遭遇，她也覺得不可思議，剛開始難免會有負面想法，但後來漸漸說服自己，既然是上天的安排，就要坦然接受，遇到困難先吞下去，再想辦法解決，一步一步走到現在。

曾林美婷即將進入暨南大學東南亞系就讀，她說，之前和母親視訊時，因為不會說越南語，只能相視而笑。希望在大學學好「媽媽的話」，有朝一日能與母親自在溝通。她也想創立語言教學平台，讓弱勢兒童透過影片學習各種語言。

今年從基隆市建德國中畢業生的鄭心宜，出生新住民單親家庭，小學三年級時父母離異，母親被迫回鄉，父親收入不穩定，又受糖尿病折磨。在這樣的逆境下，鄭心宜仍在運動中找出一片天，先是參與躲避球，後又改練習標槍，八年級參加基隆市中小學聯合運動會標槍項目，擲出43.03公尺成績，打破全市紀錄。

鄭心宜一直記著教練勉勵的一句話：「要讓妳的紀錄留久一點。」因而不斷提醒自己，要持續突破自我。她也很感謝快80歲祖母的照顧，雖然一開始沒有很支持她練標槍，但理解後也默默支持並關心，經常怕她太累、帕她受傷。

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南投縣紅葉國小學生洪琳惠，來自偏鄉原住民部落的低收入戶家庭，父親工作是巡山，常須早出晚歸，洪琳惠常要幫忙照顧3個弟弟。但經濟困難沒有限制她努力練習柔道，即便練習辛苦、剛開始參賽屢戰屢敗，但仍堅持下去，終於在全國柔道錦標賽拿下第一名。

洪琳惠受訪幽默地說，當初想練的是跆拳道，誤打誤撞練了柔道。現在她覺得柔道很好玩，過肩摔已成為拿手招式，每天練動作、體能都不覺得無聊，未來希望能當國手，以東京奧運柔道銀牌選手楊勇緯為目標，希望有一天能站上世界舞台為台灣爭光。（編輯：管中維）1110805