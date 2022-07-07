從發音困難到演說奪冠 重度聽障生獲總統教育獎

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彰化市大成國小黃翊嘉（右2）是重度聽障生，從一開始連發音都有困難，到參加演說比賽奪冠，展現克服逆境精神，獲2022總統教育獎肯定，7日開心接受彰化縣長王惠美（左2）肯定表揚。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年7月7日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）彰化學子林元龍、潘秀茹、柯舒妮、黃翊嘉獲今年總統教育獎，其中黃翊嘉是重度聽障生，1歲8個月就植入電子耳，從一開始連發音都有困難，到參加演說比賽奪冠，展現克服逆境精神。

明道大學林元龍、國立彰化特殊教育學校潘秀茹、溪州鄉三條國小柯舒妮、彰化市大成國小黃翊嘉獲今年總統教育獎，彰化縣長王惠美今天在縣府接見表揚，讚揚獲獎學生力爭上游、克服先天不便，奮發精神值得鼓勵；柯舒妮因照顧外婆未到場，王惠美當場致電關心。

根據縣府教育處資料，林元龍年幼因高燒而腦性麻痺，影響口語表達和肢體功能，26歲那年又因嚴重車禍導致須依賴輪椅，因家中經濟不佳，林元龍在庇護工場工作達13年，不斷精進技能，34歲時決定圓夢讀大學，半工半讀完成學業，甚至繼續就讀碩士班，除曾獲身障模範勞工，也是生命教育講師，前往學校等處演講。

潘秀茹是唐氏症患者，雖然智力和心臟功能不如人，但有顆美麗寬容的心，總是微笑面對周遭人事物、勤奮學習，多才多藝的她參加學校民族舞團、啦啦隊、樂器演奏，雖然平衡感不好、視力不佳，練舞常跌倒，但她加倍練習，除參賽獲獎，也登記成為街頭藝人，希望自食其力並改善家庭經濟。

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柯舒妮與外婆同住鄉下，但外婆家境清寒且雙腳病變不良於行，舅舅因病無法言語，但她沒有被打倒，照顧外婆、想辦法減少經濟重擔，同時在學業、美術、口琴、寫作等方面仍保有不錯表現，曾獲普仁獎、孝道楷模、孝順兒童、自強優秀獎學金，期許自己回饋社會。

縣府表示，黃翊嘉是重度聽障生，1歲8個月便接受手術植入人工電子耳，從一開始發音有困難，後來經語言治療師協助，不斷練習咬字與送氣，終於讓所有人可以聽清楚說話，但多人同時說話、上戶外體育課、英文聽力測驗等，還是常讓他聽不清楚，他卻不放棄，積極爭取「聽清楚」的機會，如請同學重述語句或戴調頻系統等，憑著決心和毅力成為演說比賽選手並奪冠。（編輯：陳仁華）1110707