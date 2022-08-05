蔡總統親頒教育獎 受陳念琴等56得主韌性鼓勵

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2022總統教育獎頒獎典禮5日在台北圓山大飯店舉行，由總統蔡英文（後）親自頒獎，蔡總統致詞時肯定得主們不論是面對先天身體病痛，還是後天環境的困難，都沒有向生命低頭，「你們的韌性鼓勵了社會，也鼓勵了我」。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月5日

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（中央社記者陳至中台北5日電）總統蔡英文今天在圓山大飯店頒發總統教育獎，致詞時肯定東京奧運拳擊國手陳念琴等56名得主，沒有向困難低頭，「你們的韌性鼓勵了社會，也鼓勵了我。」

教育部日前公告2022年總統教育獎獲獎名單共56人，今天下午在圓山飯店舉辦頒獎典禮，由蔡總統親自頒獎。

蔡總統致詞時提到，這是她第7次頒發總統教育獎每次看到得主們無懼逆境挑戰，每一人的故事都讓人感佩。她述及幾名得主事蹟，包括目前就讀清華大學的拳擊國手陳念琴，不但克服癌症站上奧運舞台，還投入原住民選手的培育工作。

陳念琴在東京奧運8強戰落敗時，她雙膝跪地並雙手合十、親吻擂台，向自己的專業表示最高敬意，賽後更流下充滿感動與驕傲的淚水，抗癌故事在媒體報導下，感動了社會各界。蔡總統今天勉勵她持續努力，期待她在巴黎奧運的表現。

蔡總統也提到彰化市大成國小學生黃翊嘉，克服聽覺障礙下的口語表達困境，成為全國比賽常勝軍，未來更打算投入電子耳設計。桃園高中學生邱映蓉，用一隻手指頭敲打鍵盤，志向成為旅遊作家，期待透過自己的觀點，讓大家認識世界的美好。

中台科技大學學生李鳳珠遭遇種種人生困境，50多歲回到學校進修、鑽研廚藝，蔡總統肯定她是終身學習楷模，為自己也為女兒圓夢。

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淡江大學學生許豈逢因車禍，胸部以下失去知覺與功能，蔡總統肯定他沒被意外擊倒，自學電腦自立更生，並透過廣播、演講，傳遞正能量給大家。

蔡總統表示，總統教育獎得主們不論是面對先天身體病痛，還是後天環境的困難，都沒有向生命低過頭，「你們的韌性鼓勵了社會，也鼓勵了我。」期許得主繼續堅持理想，讓自己更進步、更強大，也讓台灣變得更好。（編輯：陳政偉）1110805