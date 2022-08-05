獲頒總統教育獎 陳念琴：要把奧運金牌拿回來

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台灣拳擊女將陳念琴（圖）榮獲2022年總統教育獎肯定，5日在台北開心出席頒獎典禮，總統蔡英文致詞時也特別勉勵她持續努力，期待她在巴黎奧運的表現。中央社記者徐肇昌攝 111年8月5日

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（中央社記者陳至中台北5日電）抗癌拳擊國手陳念琴今天獲頒總統教育獎，她說，目前正在備戰巴黎奧運，沒有一刻能鬆懈，「一定要把金牌拿回來」。至於病情，她樂觀地說，會定期追蹤，「癌細胞穩住就好」。

剛在泰國國際拳擊公開賽奪冠的台灣拳擊女將陳念琴，曾於2016年成為台灣第一個站上奧運擂台的女子拳手，但止步於16強。2018年她在世界拳擊錦標賽獲得金牌，之後積極備戰2021年舉行的東京奧運。

然而就在奧運前，陳念琴的脖子出現腫塊且持續變大，經診斷罹患何杰金氏淋巴癌，為了站上奧運舞台，她決心戰勝病魔，一邊化療一邊訓練，過程中她常全身沒力，訓練到一半想吐是家常便飯，也不斷萌生負面情緒，但為了夢想，仍咬牙吞下所有痛苦。

經過治療，到2020年病情獲得控制，陳念琴奇蹟般地健康出戰奧運，在8強戰落敗時，她雙膝跪地並雙手合十、親吻擂台，向自己的專業表示最高敬意，賽後更流下充滿感動與驕傲的淚水。

陳念琴獲頒總統教育獎，會後接受媒體聯訪，提及抗癌過程，一開始很低潮、沒自信，覺得自己不適合待在體育圈。後來是因信仰的力量，加上發現周遭的人都沒放棄，她當然也不能放棄自己。

為避免影響團隊備戰奧運氣勢，陳念琴低調秘密治療，連最親近的學弟妹都先瞞著，只知道「學姐每兩週要去休息一下」。她並感謝教練用心陪伴、設計訓練課表，一開始她連最基本的慢跑10分鐘都喘不過來，慢慢調整到能站上奧運舞台。

「不要讓自己看起來很弱，你不是病人，你是運動員。」陳念琴在心中持續默唸，在去東京前一晚，身體仍然出狀況，好在有隨隊醫療人員協助，她也堅信自己一定能做到，畢竟站上奧運舞台是每個運動員最大的夢想。

提到8強賽落敗時親吻地板的舉動，陳念琴說，當時懷抱著感恩的心，感謝團隊也感謝自己。面對未來挑戰，她直說：「一定要把金牌拿回來。」雖然很難，但只要有目標、有理想，就會有動力。

至於癌症，陳念琴樂觀地說，目前有控制住，定期去追蹤，「癌細胞穩住就好」。

陳念琴透露，今天從總統蔡英文手中接下獎座，蔡總統也用言語繼續鼓勵她「加油、加油、加油」。蔡總統稍早致詞時，特別提到陳念琴的故事，並勉勵她持續努力，在巴黎奧運有好表現。（編輯：管中維）1110805