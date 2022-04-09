陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠[影]

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拳擊女將陳念琴（右）9日在泰國公開賽女子69公斤量級冠軍賽，以5比0擊敗地主選手拜松，順利奪冠。（圖取自facebook.com/ASBC.Official）

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（中央社記者龍柏安台北9日電）走過首戰的跌跌撞撞，奧運拳擊女將、「拳擊女王」陳念琴今天在泰國公開賽女子69公斤量級冠軍賽，以5比0擊敗地主選手拜松，在今年賽季的第一場國際賽就順利奪冠。

陳念琴 陳念琴小檔案 生日：1997年6月5日 身高：170公分 體重：69公斤 學歷：清華大學研究所 重要事蹟： 2018世界拳擊錦標賽女子69公斤量級金牌 2016世界拳擊錦標賽女子75公斤量級銅牌 看更多 關閉 是台灣拳擊史上，第一個取得奧運入場券的拳擊女將，去年她第2度進軍奧運，卻在東京奧運止步8強，賽後她才透露備戰期間被診斷出罹患何杰金氏淋巴癌，她一邊忍受化療帶來的不適，還得應付高強度的訓練。

雖然東奧結果不如人意，陳念琴很快收拾好情緒，讓一切歸零重新出發，而在泰國普吉島舉辦的泰國拳擊國際公開賽，是她今年第一場國際賽事。

陳念琴在首輪以3比2險勝越南選手，當時教練柯文明透露，主因是陳念琴仍在適應與熟悉比賽，而4強賽她已迅速找回感覺，也展現過往強大宰制力，以5比0完勝紐西蘭好手尼柯森（Ariane Nicholson），順利闖進冠軍賽，今天壓軸決賽她則面對地主選手拜松（Baison Manikon）。

事實上，陳念琴曾於2年前在奧運亞大區資格賽4強，曾和拜松狹路相逢，當時陳念琴以壓倒性優勢、5比0輕取對手挺進決賽。

今天兩人再次交鋒，開局陳念琴掌握大部分攻勢，也獲得較多裁判青睞，前兩回合打完，陳念琴取得微幅領先。

第3回合對手採取以傷換傷的攻擊模式，不斷和陳念琴近身纏鬥，所幸陳念琴的有效攻擊仍優於對手，最終以5比0順利扳倒對手，拿下本季首冠。（編輯：張芷瑄）1110409