蔡東霖克服腦麻獲總統教育獎 立志當輔具設計師

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東大學學生蔡東霖（左）因腦性麻痺造成肢體障礙，但仍努力以腳代手，全力向學，未來以成為科技輔具設計師為目標。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年7月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北30日電）2022年總統教育獎得主中，有許多克服自身病痛、努力求學的感人故事。屏東大學學生蔡東霖便因腦性麻痺造成肢體障礙，但仍努力以腳代手，未來以成為科技輔具設計師為目標。

教育部日前公告2022年總統教育獎獲獎名單共56人，預計8月5日舉辦頒獎典禮，由總統蔡英文親自頒獎。教育部近期陸續在網站刊登得主的故事，鼓勵更多年輕學子「以順處逆」，在各個領域發光發熱。

教育部今天刊出的得主事蹟中，來自屏東大學的蔡東霖，1歲時就被判定腦性麻痺，且因腦傷造成肢體障礙，無法以手握筆寫字，也難以口語表達，日常生活須仰賴旁人協助。

但這些障礙，都沒有阻擋蔡東霖努力向學，他透過輔具以腳代手，使用地上的軌跡球滑鼠、特製按鍵，特殊洞洞板鍵盤，一個字一個字慢慢敲打。

對蔡東霖來說，雖然使用輔具速度比一般人慢上許多，但仍感恩有這些輔具完成各階段學業，讓他更勇敢、有信心地朝著人生目標前進。

拜科技發展，蔡東霖現在能用手指著注音符號板拼音溝通、或是操作輪椅前進，還能用腳拇指打報告交作業、用腳打平板的線上遊戲。

蔡東霖須比別人多花好幾倍的時間在課業上，但仍保持名列前茅的成績，也考取了多張電腦證照，期許未來發揮所長，成為科技輔具的設計師與研發人員，幫助更多與自己境遇相同的人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一名總統教育獎得主、目前就讀國立內埔農工的李敏，來自低收入戶家庭，從小與印尼籍母親相依為命，成長過程常受同儕排擠，一度覺得人生灰暗無光，不過後來她接觸拳擊運動，找到屬於自己的一片天。

拳擊訓練過程非常艱辛，李敏在挫折中日漸成長，於110年全國中等學校運動會拳擊賽中榮獲金牌，獲屏東縣府頒發傑出運動員獎。她懷抱著國手夢，目標進入體育大專院校，希望未來能在國際運動場上，為台灣爭取榮耀。（編輯：張芷瑄）1110730