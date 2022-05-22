台東學子謝鎮煒愛打棒球不畏逆境 獲總統教育獎

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（中央社記者李先鳳台東縣22日電）台東縣大溪國小六年級學生謝鎮煒不畏逆境、奮發向上，擔任棒球隊隊長，為學校培養的全方位主力球員，獲2022年總統教育獎，台東縣長饒慶鈴特別表達恭賀。

台東縣政府教育處今天發布訊息表示，教育部公布2022年總統教育獎名單，全國共有56名學生獲獎，謝鎮煒為台東縣獲得總統教育獎的學生。饒慶鈴肯定與讚揚謝鎮煒積極改變生命困境，奮勇向前，足為楷模。

家住達仁鄉安朔部落的謝鎮煒自小父母離異，父親因生病無固定收入，他與祖父、父親及哥哥同住1間鐵皮屋內。為減輕家中負擔，國小二年級加入大溪國小棒球隊，跨區通學的他，平日住宿學校，週休若無訓練活動便自行搭公車返回部落，主動協助家務，從小學會獨立自主，從不讓家人操心。

謝鎮煒為大溪國小培養的全方位主力球員，擔任隊長及球隊核心打擊及先發投手，多次於棒球賽中獲得MVP（最有價值球員），更於第7屆中信盃全國棒球錦標賽中繳出5局失3分好投的成績，演出生涯第2場完投勝，獲媒體報導為智慧型投手。

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謝鎮煒的球隊生活規律且自我要求高，具領導特質，重視團隊合作，主動協助教練許多團務工作，凡事皆以身作則，協助同學解決困難，受教練肯定與同學喜愛。

在學業方面表現優異，謝鎮煒數學理解力尤佳，並於學習扶助科技化評量全科通過。對於未來生涯規劃，謝鎮煒表示，未來夢想很多，想報考軍校、協助家庭克服困境，也想從事與棒球相關工作，延續對棒球的熱情。（編輯：戴光育）1110522