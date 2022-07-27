視力受損田徑選手黃安 跑出逆境獲總統教育獎

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮學子黃安因意外造成視力受損，但仍克服生理限制，努力學習田徑，成為縣內田徑好手，跑出逆境，今年獲頒總統教育獎；他說，未來要當國手，代表台灣出賽。

黃安是花蓮阿美族，今年畢業於吉安鄉化仁國中，年幼時因意外，造成左眼視力受損，且父母離異後，家中經濟陷入困難，黃安8年前接受台灣世界展望會資助。

台灣世界展望會發布新聞稿指出，因黃安媽媽工作忙到晚間11時，平常由黃安肩負照顧弟妹責任，整理家務、煮晚餐，展望會每年提供助學金，也有家庭、衛生教育方案及送餐服務等，減輕家庭經濟重擔。

黃安在學校是名田徑選手，雖國二才接觸田徑，但他自我要求高，每天清晨5時戴著口罩跑5公里，訓練肺活量、體力及耐力，去年參加花蓮縣運，帶回800公尺、1500公尺雙料金牌，成為學校風雲人物。

黃安說，因左眼視力影響，太陽太大會看不到標示牌，常常衝過頭，對於田徑運動，他認為就是「一直練、一直練、一直練」，成績才會愈來愈好。

黃安表示，感謝教練們沒有嫌棄他，不斷嘗試不同跑法、訓練方式，讓他可以持續突破自己，他相信只要繼續堅持下去，將來有一天能成為國手，代表台灣比賽。

黃安也感謝媽媽支持，當成績停滯不前的時候，媽媽鼓勵他不要放棄、專心訓練，家中的事媽媽會想辦法，要他放心不要顧慮。

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獲得總統教育獎，黃安鼓勵同樣在艱困生活環境的學生們，不管做什麼都要全力以赴，即使剛開始不特別突出，也不要輕易否定自己，只要和自己比較，能力就會愈來愈好，將來有天一定可以靠自己能力改變家裡環境。

黃安說，未來升高中會繼續練田徑，朝國手之路邁進，他的夢想是成為國中體育老師，改變家庭狀況，也希望幫助更多和他一樣生活困難的學生，藉由體育改變人生。（編輯：陳仁華）1110727