勤學克服弱勢 高雄中正高中2新住民子女上台大

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高雄市中正高中特殊選才表現亮眼，2名新住民子女不畏弱勢環境奮發向學，緬甸仰光出生的陳冠中（左）錄取台大生化科技學系，小學失怙的黃惠佩（左2）與越籍母親相依為命，奮力考取台大生物產業傳播系。（高雄市政府教育局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）就讀高雄市中正高中的2名新住民子女不畏弱勢環境奮發向學，緬甸仰光出生的陳冠中錄取台大生化科技學系，小學失怙的黃惠佩則與越籍母親相依為命，奮力考取台大生物產業傳播系。

高雄市政府教育局今天新聞稿指出，陳冠中出生緬甸仰光，母親是緬甸新住民，因局勢動盪，為了給予孩子良好的教育與成長環境，舉家遷至台灣，生活清苦。陳冠中相信努力就會有改善機會，因此認真向學，高中3年成績一直名列前茅，多次參加科展比賽也獲佳績，如今以第一志願錄取台大生化科技學系。

黃惠佩則在小學三年級時遭遇父親離世，與越南籍母親相依為命的她學會勇敢，也體認念書能翻轉當下；爸爸則成為她內心堅強信念。黃惠佩表現優異，求學路上也受師長及同儕鼓勵，國中以第1名成績直升高中部，高一上學期總成績為全校第2名，高二時以「無人機的創新－減少工安問題」為題參加科展，表現亮眼。

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黃惠佩除了錄取台大生物產業傳播暨發展學系，也透過特殊選材錄取興大食品暨應用生物科技系。黃惠佩說，未來想結合諮詢顧問、產品設計行銷等專長，在政府、專家、民眾間扮演溝通橋梁，為台灣行銷，也幫助農民、工人創造利潤，改善他們的生活。

中正高中特殊選才表現亮眼，除黃惠佩外，學生莊子緯錄取中興機械系、顏妤芳錄取台師大公民教育與活動領導系，3人在求學期間不斷參與活動與競賽，追求自己的興趣也精進實力，如今錄取心中第一的校系。校方表示，他們優異的表現獲得全校師生祝福，也激勵即將面臨升學挑戰的學弟妹們。（編輯：謝雅竹）1111229