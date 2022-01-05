單親新住民女考上台大會計 創嘉商83年來新紀錄

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嘉義高商國貿科3年級學生蕭依蘋（左）今年因特殊選材錄取台灣大學會計系，為嘉商創校83年寫下新紀錄，而普通科3年級學生蔡巧如（右）甄選上清華大學清華學院學士班，成績也相當亮眼。中央社記者姜宜菁攝 111年1月5日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）嘉義高商國貿科三年3班學生蕭依蘋為新住民二代，成績優異的她屢屢獲得獎助學金，除了將錢補貼家用，更在課餘時間擔任志工，今年因特殊選材錄取台灣大學會計系，為嘉商創校83年寫下新紀錄。

嘉義高商校長林義棟今天上午舉行記者會，學校今年在特殊選材入學表現亮麗，蕭依蘋錄取台灣大學會計系，而普通科三年3班的蔡巧如甄選上清華大學清華學院學士班，林義棟稱讚她們認真學習、努力向上，為個人及學校爭取至高榮譽。

林義棟指出，蕭依蘋如今順利考上台大，因家境困難，為減輕上大學後家裡經濟壓力，學校正盡力協助爭取社會資源，盼能幫助蕭依蘋完成大學學業。

蕭依蘋是新台灣之子，媽媽從中國廣西遠嫁來台，父親在10年前因心肌梗塞過世，她從小自動自發念書，屢屢拿獎學金減輕家庭負擔。

蕭依蘋接受媒體聯訪時說，父親去世後，母親為了扛起家計和照顧中度身心障礙的弟弟，先是在工廠擔任作業員，但每月收入有限，身為女兒的她在空閒時包辦家務事，同時挑起照顧弟弟的責任，盡量為母親分憂。

蕭依蘋提到，媽媽曾在中國任教，相當重視孩子品格教育，所以媽媽身體力行，從他們讀小學在其就讀的學校開始擔任志工老師，回饋社會對他們的幫助；而她自己在國中開始就利用課餘時間在教會擔任課輔志工，也會參與不同機構的義賣活動，經由付出自己學習到更多。

蔡巧如從小受父母的影響，喜歡閱讀英文書籍，打好了基礎，常代表學校參加對外比賽，並且在課餘時間擔任同學的英文小老師，高二參加多益英語檢定拿下980分的高分。

蕭依蘋、蔡巧如除了在校成績優異，她們也善於運用時間，課堂上認真聽課，不懂馬上問，放學後複習完功課的閒餘、假日，就參加志工活動。（編輯：陳仁華）1110105