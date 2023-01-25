隨父外派以色列蒙古聖文森 台灣少年分享奇幻之旅

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）透過越洋電話侃侃而談，未滿17歲的蘇冠維，因父親從事外交工作，迄今已曾旅居以色列、蒙古，去年他再度放下師大附中學業，遠赴加勒比海邦交國聖文森，展開另一段台版「牧羊少年奇幻之旅」。

蘇冠維對每段駐外經驗都有趣味解讀。2006年出生在以色列的他，笑稱自己年幼時初生之犢不畏虎，儘管以色列給外界印象是烽火連夜、戰鼓連篇，他仍像「火影忍者」（日本漫畫角色）般穿梭自如。

2008年，蘇冠維隨父親蘇育平調任蒙古。他打趣，父親既是蘇姓外交官又到蒙古，「可能是蘇武的後裔吧！」他並自述在這片遼闊草原上當了2年半「遊牧民族」，非常快活。

在調回台灣居住3年多之後，蘇冠維再度跟著父母外派以色列6年，直至2019年，才返台銜接就讀國中二年級下學期。儘管蘇冠維幾乎跳過整個台灣國小學程，他僅花了一年就跟上學業，並以優異成績進入師大附中。

談到學習妙方，蘇冠維妙喻是「把歷史當小說看，地理當旅遊雜誌，社會當遊戲規則背。」他坦言，相對海外學習經驗，台灣教育體制仍是高度填鴨式，會一下塞很多知識，不過熱愛武俠小說的他，將挑戰當成苦練武功秘笈「九陰真經」，自覺練完受益匪淺。

雖然歸國外交官子女可透過申請管道入學，蘇冠維國三那年3月就已申請到師大附中，但他為了測量實力，5月仍參加一般生會考，最後他的會考成績即使沒加分，也同樣可上師大附中。

不過，蘇冠維剛擠進台灣升學窄門不久，父親又收到派令。「某天爸爸下班回家宣布要外派聖文森，我也不知道是什麼國家，趕快上網查。」蘇冠維未多做考慮，在附中念完高一，立刻再度收拾行李追隨父親浪跡天涯。

被問到為何捨得放棄台灣學業？筆名「逍遙童子」的蘇冠維灑脫表示「人不輕狂枉少年」，他想追求的並非功成名就，而是成為自己想要的模樣。

常被同儕視為「學霸」的他坦言，台灣教育制度須不斷背誦應付考試，他起初感到新奇，後來就漸漸膩了，想出去看更多不同的風景，「不想把人生公式化」。

蘇冠維表示，英制教育重視打好基礎，深入課程會放在高中、大學慢慢進階，台灣則是一開始就學得很難，很多東西「不背不行」，還有各種刁鑽陷阱題，真正印證「亞洲腦力是練出來的」。他認為台灣課程侷限性是較不重視實驗精神，學生知識多半是苦讀獲得，不是動手做出來的。

蘇冠維身體力行，落實「行萬里路勝讀萬卷書」的哲學。他從原本靠搜尋才對聖文森略知一二，在抵達聖國短短數月後，他去年底透過社群網路出版一份「聖國風華錄」，其中不僅有他上山下海拍攝的當地風土民情，更以深入淺出的生動筆觸介紹聖國社會。

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例如蘇冠維描寫，聖國唯一大眾運輸工具是私營小巴，小巴為了搶客往往在崎嶇山路上高速狂飆，讓他每天上下課宛如體驗4D版電影「玩命關頭」。且小巴上總會播放饒舌音樂，聲量足以使車體隨節奏震動，讓他很好奇當地人是否「耳膜特別強壯」。

蘇冠維也趣味描述台聖關係有高度互補性，因為聖文森需要金援，而台灣需要人緣，他細數台灣歷年在當地協助開發的重大建設，比喻就像在蓋「現實版樂高」，這些設施顯示台灣納稅人的錢有被正確使用來幫助友邦。（編輯：楊凱翔）1120125