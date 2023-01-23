曾是話題製造機 外交部前臉書小編轉戰金融圈

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）身著筆挺西裝，穿梭北市信義區金融商圈，這是目前任職於知名金融業者公關部門的張晏綸的生活日常。很難想像，數月前他還在公部門擔任科長，帶領曾引起網路熱議的「外交部新媒體小編」團隊。

膾炙人口的案例包括，為推廣立陶宛在台食品展，張晏綸在臉書（Facebook）貼文開頭結合藝人王力宏婚變時事梗，神來一筆「這個黃綠紅要挺」，短時間吸引3萬多網友笑翻按讚。去年4月瑞典國會團來訪，外交部臉書貼出部長吳釗燮求教「IKEA」正確發音的趣味影片，也迅速攻占各大媒體版面。

張晏綸勇於打破刻板政令宣導模式，讓他成為近年外交部最受矚目的社群操盤手。但他在去年6月離職，跌破外交部內眾人眼鏡。

「我並非帶著怨言離開，而是想在最好的狀態下道別。」在外交部工作近10年，張晏綸表示，他仍對外交工作充滿熱情，離職跟個人的家庭生活、生涯規劃較有關，不過他確實也觀察到，近年來外交部離職者不在少數，其中許多是像他這樣的青壯世代。

「從人資角度，想想這是滿可怕的趨勢。」張晏綸坦言，私人企業流失中階幹部還可靠挖角彌補，外交部只能透過特考招攬新人，很容易產生人才庫斷層問題。

貌似光鮮亮麗的外交工作，是許多人爭捧的金飯碗，何以也會出現作家錢鍾書描述的圍城現象「城中的人想出去，城外的人想進來。」張晏綸認為，問題可能出在體制內的各種窠臼，他轉換跑道後，也發現私人企業不少作法值得公部門借鏡。

他舉例，以蒐集輿情而言，外交部許多時候仍靠科員手動上網查找新聞，貼到通訊軟體群組，私人企業則多半簽約委由機器程式搜尋資訊，一年約花百萬預算就可搞定，還可系統化的觀察數據與趨勢。他跟公部門朋友分享，大家都笑稱兩者差別猶如「工人智慧」對上「人工智慧」。

至於台灣的外派機制，張晏綸表示，也較容易消磨年輕外交官的熱情，多數國家由外交行政人員處理庶務，但台灣是招募「外交領事人員」為主，很少「外交行政人員」，加以台灣外館多半是中小型，僅有幾位外派人員，資淺外交官自然要擔下總務、人事、會計、出納、電務等各類庶務，「這幾乎變成每位初次外放者的共同悲慘回憶」。

張晏綸說，很多年輕外交官並非不願做庶務性工作，而是占據相當比率的工作時間，尤其是外派中小型館處的外交人員更是如此；這些本來就不是他們外交特考進來的專長，例如擔任總務要搞懂租屋合約、修繕監工，有人不擅長數字卻得負責會計出納，「光要了解當地複雜的格式、手續，可能把支票開完加上登帳，就要花上數小時」。

人際關係方面，張晏綸說，有不少基層外交官最擔憂「外放踩雷」，遇到難以相處的館長或同事。美國太空總署在派遣太空人時會做心理測驗，了解他們是否適合共同出任務，因為過去曾有先例，俄羅斯團隊在太空艙內爭執，導致任務失敗。

張晏綸認為，外館在海外第一線打拚，靠通訊接收外交部總部的指揮聯繫，某種程度也像一種「太空船」，館長在「艙內」的權力極大，而且幾乎沒有制衡，若團隊出現嚴重磨合衝突，將會彼此消磨好一段時間，「不是你走，就是他（調動時間到了）走，只能等待」。

談到經營社群媒體，張晏綸認為，最重要是清楚設定TA（目標群眾），例如外館工作是在駐地宣傳台灣，對話者應是當地民眾而非台灣人，應以當地語言，搭配當地社會熱門話題，才容易置入行銷台灣，但因外交部目前評比外館臉書績效是看整體觸及率，許多外館宣傳人員想跟上台灣時事梗增加流量，當地人不一定理解，有時還被批評是小編遊記、個人粉絲頁，相當可惜。

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張晏綸指出，社群網站其實是極佳的拓展國際空間工具，除了可以直接接觸駐在國民眾，甚至可替外國政要帶來社群流量，當訪賓感覺受到熱情支持，往往會回饋在其政治工作，變得更有動力替台灣發聲或提案，是相輔相成的。

他認為，外交部或許可以調整對外館臉書的績效指標，加上以「在地使用者觀看比率」評量，一個「零成本」的KPI設定就可能帶來大不同。（編輯：楊蘭軒）1120123