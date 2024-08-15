成大歷史系分發滿招 世新中文招5人114學年停招

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（中央社記者許秩維台北15日電）113學年大學分發管道今天放榜，在申請入學管道無人錄取的成大歷史系，於分發管道滿招；明年將停招的世新中文系今年分發管道招滿5人，同樣將停招的真理台文系僅招到1人。

大學考試入學分發委員會今天公告113學年度大學分發入學管道錄取結果，今年有61校、1839個系組參與招生，總招生名額3萬7264名，3萬7069人完成登記志願，錄取3萬5076人，錄取率94.62%，缺額總計2505個，是近4年最低。

成功大學歷史系因113學年大學申請入學管道無人錄取而引發關注。根據考分會資料顯示，成大歷史系113學年分發管道有43個名額（含回流），全部招滿無缺額，而112學年有31個名額（含回流），也是全部招滿無缺額。

大學考試入學分發委員會主任委員沈孟儒表示，成大歷史系雖在申請入學管道無人錄取，但這些名額皆回流到分發入學管道，最後在分發管道已足額錄取，沒有出現缺額，他也相信行行出狀元。

教育部近日發函確認，正式同意世新大學中國文學系、真理大學台灣文學系於114學年停招，因此113學年大學分發入學管道也是這兩系最後一年的招生。

根據考分會資料顯示，世新中文系113學年分發管道有5個名額，招滿5人無缺額，112學年分發管道有22個名額，出現4個缺額；真理大學台文系113學年分發管道有17個名額，僅招到1人（16個缺額），112學年有16個名額，但無人錄取（16個缺額）。（編輯：陳清芳）1130815