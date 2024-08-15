大學分發錄取、缺額率皆近4年最低 第1類組未見低分高就情形

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（中央社記者許秩維台北15日電）113學年度大學分發入學管道今天放榜，今年缺額總計2505個，31校、262個系組未足額錄取，有2校缺額比率高於7成5、3校缺額比率逾5成。

大學考試入學分發委員會今天舉行記者會，公告113學年度大學分發入學管道錄取結果，今年有61校、1839個系組參與招生，總招生名額3萬7264名，比112學年度少5215名。

大學考試入學分發委員會主任委員沈孟儒表示，今年有3萬7069人完成登記志願，錄取3萬5076人，錄取率94.62%，是近4年最低。

考分會執行秘書沈聖智提到，今年有30校足額錄取（公立19校、私立11校），31校（公立12校、私立19校）、262個系組未足額錄取，缺額總計2505個，比去年減少3959個，也是近4年最低，未足額錄取的系組以藝術學群27.97%占比最高。

考分會資料顯示，今年分發入學管道有2校缺額比率高於7成5（玄奘大學9成5、真理大學7成9），3校缺額比率逾5成（南華大學5成7、康寧大學5成1、大葉大學5成1），如以所有管道名額合計，僅1校缺額比率逾5成（玄奘大學5成1）；如單以缺額數來比較，113學年分發管道以實踐大學296個最多、其次是長榮大學268個。

近年AI 、半導體領域夯，外界也憂心會排擠到人文社會科系招生。

沈孟儒說明，今年分發管道資訊學群有238個缺額，主要是因為招生名額母數較大，但缺額比率僅3.83%，在所有學群中相對較低。

沈聖智指出，今年分發管道文史哲學群缺額比率約9.05% ，錄取者的志願順序約16、17個，和往年大致相同，也並未特別觀察到第1類組有出現低分高就的情況。

至於先前因申請入學管道無人錄取而引發關注的成功大學歷史系，在分發管道已足額錄取。

政府於今年2月啟動私立大專校院學雜費減免政策，外界關注是否對大學招生產生影響。沈聖智觀察，政府補助私校學雜費確實有一些幫助，地理位置在都會區的學校幾乎都滿招。（編輯：張雅淨）1130815

（中央社製圖）