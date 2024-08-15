大學分發錄取率94.62%、2505個缺額 近4年最低
2024/8/15 10:11（8/15 13:32 更新）
（中央社記者許秩維台北15日電）113學年大學分發入學管道今天放榜，3萬7069人完成登記志願，錄取3萬5076人，錄取率94.62%，缺額總計2505個，錄取率和缺額都是近4年最低。
大學考試入學分發委員會今天公告113學年度大學分發入學管道錄取結果，今年有61校、1839個系組參與招生，總招生名額3萬7264名，比112學年少5215名。
根據考分會資料顯示，今年有3萬7069人完成登記志願，錄取3萬5076人，錄取率94.62%，是近4年最低，有1993名考生落榜；今年有31校未足額錄取，缺額總計2505個，比去年減少3959個，也是近4年最低。
考分會表示，今年有1993名考生未錄取，這些考生平均只填46個志願，低於錄取生平均填寫59個志願。
考生如對分發結果有疑義，可於8月19日前申請複查，申請複查以1次為限，複查結果將於8月26日公告。（編輯：陳政偉）1130815
延伸閱讀大學分發錄取、缺額率皆近4年最低 第1類組未見低分高就情形分科測驗7科逾百人滿級分 化學數甲公民3年最多分科測驗數甲化學變簡單 醫學理工錄取門檻估提升5至7級分115學年學測英文篇章結構題型改5選4 避免連動增得分機會114學年大考暫定日期公告 學測1/18至1/20舉行
- 2024/08/15 17:07
- 2024/08/15 15:24
- 2024/08/15 11:18
- 大學分發錄取率94.62%、2505個缺額 近4年最低2024/08/15 10:11
- 2024/08/05 17:45
- 2024/07/29 15:11
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
114學年分科測驗新增數乙 安排第2天下午考