大學分發錄取率94.62%、2505個缺額 近4年最低

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（中央社記者許秩維台北15日電）113學年大學分發入學管道今天放榜，3萬7069人完成登記志願，錄取3萬5076人，錄取率94.62%，缺額總計2505個，錄取率和缺額都是近4年最低。

大學考試入學分發委員會今天公告113學年度大學分發入學管道錄取結果，今年有61校、1839個系組參與招生，總招生名額3萬7264名，比112學年少5215名。

根據考分會資料顯示，今年有3萬7069人完成登記志願，錄取3萬5076人，錄取率94.62%，是近4年最低，有1993名考生落榜；今年有31校未足額錄取，缺額總計2505個，比去年減少3959個，也是近4年最低。

考分會表示，今年有1993名考生未錄取，這些考生平均只填46個志願，低於錄取生平均填寫59個志願。

考生如對分發結果有疑義，可於8月19日前申請複查，申請複查以1次為限，複查結果將於8月26日公告。（編輯：陳政偉）1130815