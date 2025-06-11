巴拿馬全國罷工近50天 損失數十億美元加劇社會混亂

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市10日專電）受到巴拿馬國家社保基金改革，造成全國教師、香蕉業與建築業勞工持續罷工，於當地時間12日將進入第50天，引發嚴重的社會與經濟危機。

這場從4月23日發起的罷工抗議，起因是巴拿馬教師不滿政府通過「第462號法案」，改革國家社會保障基金將導致他們的退休金縮水，影響教師福利與生活。與政府多次溝通未果後，其他包括香蕉種植勞工、建築業、醫療人員、學生與原住民團體等先後加入罷工行列。

媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，連續的罷工抗議造成教育、建築和農業為之癱瘓，更因為生產停擺、交通封鎖導致許多地區糧食、藥品與瓦斯短缺，商家倒閉，民眾生活受到嚴重衝擊。

巴拿馬西北部的博卡斯德爾托羅 （Bocas del Toro）更是罷工災情的中心。官方表示當地經濟已「完全停擺」，失業率超過15%，已有5000名勞工遭解雇。

巴拿馬經濟暨財政部長查普曼（Felipe Chapman）坦言，當前的罷工抗議已經導致就業大幅流失；而且對國家經濟穩定的衝擊，與新冠疫情期間相當。

報導也指出，巴拿馬商會警告國家正面臨經濟崩潰，因為罷工抗議每天損失約6000萬至9000萬美元（約新台幣18億元至27億元）之間；巴拿馬全國企業委員會（Consejo Nacional de la Empresa Privada ,Conep）更估計，每天經濟損失高達1億美元。

巴拿馬全國企業委員會更呼籲政府，不應該再將這場危機視為單一事件，因為現在學生停課、醫療停擺手術延期、基礎建設中斷、數千家庭失去收入，社會結構已經搖搖欲墜。

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迄今巴拿馬政府態度依然強硬，與罷工團體對話近乎中斷。教育部更強硬表態1萬5000名參與罷工的教師，因為曠職將無法領取薪資。面對國家危機，媒體分析巴拿馬大主教烏尤亞（Jose Domingo Ulloa）可能出面作為斡旋者，化解政府和社會的僵局。

媒體分析，這場罷工已非單純抗議社保法案，其他包括反對退休制度改革、被視為威脅國家主權的美國與巴拿馬雙邊協議，以及可能恢復的礦業特許權，多重訴求反映出國家與社會各界之間嚴重脫節。勞工權益、醫療、環境與主權等議題交互影響，在政府無法遏止愈演愈烈的抗議行動下，社會動盪已經衝擊到國家的每個角落。（編輯：韋樞）1140611